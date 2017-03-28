С начала года в РК продали на 34% больше машин отечественного производства, чем в 2016 году

По данным аналитического департамента Ассоциации казахстанского автобизнеса, в январе-феврале 2017 г. было реализовано на 34,08% больше автомобилей отечественного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба АКАБ.

Наибольшей популярностью пользуются внедорожники - за два месяца было реализовано 752 авто (45,52% - доля рынка в январе-феврале 2017 г., 43,99% - в АППГ). Далее - легковые автомобили, продажи которых составили 646 единиц (39,1% - доля рынка за два месяца 2017 г., 43,43% - в АППГ).

На третьем месте - коммерческая техника сегмента LCV, продажи которой выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом - 30 авто в январе-феврале 2016 г. и 150 машин в аналогичном периоде 2017 г.

Месяцем максимальных продаж казахстанских авто в структуре официального рынка стал декабрь 2016 г. - 37%. Очевидно, что с каждым годом процент продаж отечественных авто только растет.

По мнению аналитиков АКАБ, программа льготного кредитования стала наиболее успешной среди множества способов поддержки отечественной автомобильной отрасли.

Автомобили казахстанского производства пользуются всё большей популярностью у населения, поскольку их можно приобрести по программе льготного кредитования под 4%.

Процент льготного кредитования в структуре продаж авто казахстанского производства за период действия программы составил 34%, в то время как процент продаж автомобилей отечественного производства в структуре официального рынка поднялся, в среднем, на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-2015 годов (до начала реализации программы льготного кредитования). В некоторые месяцы был достигнут уровень 30-37%, что говорит о неутихающем интересе потребителей к программе. При этом, доля импорта из РФ в среднем снизилась на 14%.

Программа льготного кредитования оказала наибольшее влияние на рост доли автомобилей казахстанского производства в структуре продаж официальных дилеров - в первый же месяц введения программы доля казахстанского производства выросла с 13% до 28%.