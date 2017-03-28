Пекин заявил протест Парижу после убийства своего гражданина полицейским

Китай заявил протест Франции после убийства в Париже сотрудником полиции гражданина КНР, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,

Ранее издание Parisien сообщало, что мужчина с ножницами напал на полицейского, прибывшего на вызов о бытовой ссоре, и был застрелен его коллегой. По данным полиции, страж порядка выстрелил только один раз с целью самообороны, но попал в грудь нападавшего, и тот скончался. Позднее посольство Китая во Франции сообщило, что убитый был гражданином Китая.

На брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также подтвердила, что 26 марта в Париже полицией был застрелен гражданин Китая.





"Министерство иностранных дел (КНР) придает большое значение случившемуся. Сразу после инцидента ведомство потребовало от посольства Китая во Франции активировать механизм действий на случай чрезвычайных ситуаций, заявило протест французской стороне", — сказала она. По словам Хуа Чуньин, китайская сторона также потребовала от Франции принять эффективные меры для защиты безопасности и законных прав граждан КНР на французской территории.





"Представитель соответствующего департамента МИД КНР сегодня также встретится с представителями французского посольства в Китае, чтобы сделать представление. Мы продолжим следить за развитием ситуации", — добавила Хуа Чуньин.





Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что после убийства полицейским мужчины азиатской внешности, в Париже вспыхнула акция протеста. По информации префектуры полиции Парижа, в демонстрации в понедельник вечером приняли участие около 150 представителей азиатской общины. Тридцать пять человек были задержаны, трое полицейских получили ранения. Зажигательным устройством была повреждена полицейская машина.