Производитель «Кобры» спас Zenos от банкротства

Марка Zenos, основанная в Норфолке в 2012 году бывшими сотрудниками Caterham и Lotus, выпускала спидстер E10 с мотором от Ford.

Консорциум во главе с фирмой AC Cars приобрел британского производителя спорткаров Zenos Cars. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на владельца AC Motors Алана Любинского.





Марка Zenos, основанная в Норфолке в 2012 году бывшими сотрудниками Caterham и Lotus, выпускала спидстер E10 с мотором от Ford. Компания успела поставить клиентам более 100 автомобилей, но в январе 2017 года была передана под внешнее управление – причиной банкротства стартапа стали отмененные заказы и общий спад продаж. По словам Любинского, главная проблема Zenos состояла в том, что ее машины стоили слишком дорого. Для понимания, за 200-сильный E10 просили от 25 тысяч фунтов стерлингов, за 250-сильный E10 S – от 30 тысяч, за 350-сильный трековый E10 R – от 40 тысяч.





Фирма AC Cars, известная тем, что выпускает возрожденный родстер Cobra, совместно с партнерами купила все активы Zenos Cars, включая 10 собранных авто. Стоимость сделки не раскрывается. Свое новое приобретение инвесторы собираются переименовать в AC Zenos. Выпуск E10 продолжится, но его могут перенести из Норфолка в Южную Африку – туда, где собирают Cobra 378. В ближайшие недели новый владелец оценит возможности Zenos, чтобы принять решение о его дальнейшей деятельности. Предполагается, что на базе E10 будут созданы новые модели, в частности – купе.



