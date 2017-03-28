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Новости за сегодня

Казахстан является лидером по производительности труда среди стран ЕАЭС

 

По итогам 2016 года индекс производительности труда в Казахстане увеличился до 131%. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По итогам 2016 года Казахстан по показателю производительности труда достиг уровня Чехии, Венгрии, Словакии. Рост наблюдался в течение последних 5 лет. На это прямое влияние оказала реализация Программы индустриально-инновационного развития. Однако на сегодняшний день все еще наблюдается отставание по уровню производительности труда от передовых стран ОЭСР. Если в 2015 году отставание составляло 66%, то к 2025 году Министерство по инвестициям и развитию планирует сократить данное отставание до 32%.

«Рост производительности труда - это одна из основных задач государственной программы индустриально-инновационного развития. Наша задача - соответствовать уровню и требованиям по производительности труда стран ОЭСР», - сказал министр.

Стоит отметить, что рост производительности труда характерен для всех без исключения регионов страны. Об этом сегодня в ходе заседания Правительства РК в селекторном режиме доложили акимы областей.

Между тем сегодня наблюдается общий тренд по всем европейским странам: из-за 3-4 последних, непростых для мировой экономике лет, производительность труда в долларовом эквиваленте значительно уменьшилась.

«У нас с учетом девальвации тоже произошли изменения, но последний год показывает, что стабилизация в этом направлении идет и мы видим, что тренд на этот год также будет положительный», - резюмировал Ж. Касымбек.

28 марта 2017, 15:01
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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