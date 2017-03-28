Абай Рахметулин: По поручению Президента будет создана система «Киберщит Казахстана»

Сегодня в Алматы начался трехдневный межрегиональный семинар «Практика уголовного преследования и судебного рассмотрения дел, связанных с использованием сети Интернет в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера», сообщает Zakon.kz.

Мероприятие ориентировано на судей Казахстана, а также на их коллег и преподавателей центров повышения квалификации и подготовки судей стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Семинар организован Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Верховным судом РК в рамках Глобальной программы УНП ООН «Укрепление потенциала государств в целях предупреждения и борьбы с тяжкими преступлениями и преступлениями транснационального характера».

В работе семинара участвуют судьи Верховного суда РК, старший юридический советник Управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова, юрист Европейского суда по правам человека Дмитрий Третьяков, представители судебных органов России, Нидерландов, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана, а также международные эксперты.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин рассказал о специфике транснациональных преступлений, связанных с интернетом, и особенностях совместной работы государств по противодействию этому злу. Также он проинформировал об особенностях казахстанского законодательства и судебной практики по этим преступлениям.

По его мнению, тема семинара имеет особую актуальность. Учитывая глобальную специфику интернета, фактическое отсутствие в глобальной сети национальных границ, очень важен обмен информацией, определение позиций по выявлению и пресечению преступлений, связанных с интернетом. Здесь принципиально важен обмен опытом, в том числе в сфере законодательства, правоохранительной деятельности и судопроизводства, считает судья.

Сегодня можно говорить о постоянно возрастающей роли Интернета, и в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться. В Казахстане из 18 миллионов человек, активными пользователями Интернета является порядка 13 миллионов, то есть почти 70 процентов. Появление социальных сетей практически создало новую систему виртуальных коммуникаций, когда множество людей из разных стран дружат, обмениваются информацией, делятся эмоциями, впечатлениями, фактически не являясь знакомыми в жизни. Но со стремительным развитием интернета, появились новые виды преступлений, которые являются более сложными с точки зрения выявления и фиксации.

Экстремистские и террористические организации активно используют возможности Интернета. Именно через глобальную сеть они в самых различных форматах продвигают свои идеи и цели, активно рекрутируют новых сторонников и даже осуществляют сбор средств, говорит Абай Рахметулин. Учитывая транснациональную специфику этих преступлений, противостоять им можно только совместными усилиями государств. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие коллективных усилий мирового сообщества по борьбе с этим злом, подчеркнул спикер.

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности нашей страны. Международный терроризм и экстремизм представляют наибольшую опасность для человечества, с этими угрозами в той или иной степени сталкивается практически каждое государство и Казахстан не исключение. Предусмотренные новым уголовным законодательством меры противодействия усиливают уголовную ответственность за проявление экстремизма и терроризма, распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых технологий. В частности, введены такие понятия как «лидер общественного объединения», «преступная группа», «экстремистская группа», отметил Рахметулин.

Последние изменения в Конституцию страны внесли нормы даже о лишении гражданства как вид наказания за преступления, связанные с терроризмом. Глава Уголовного кодекса против мира и безопасности человечества дополнена новыми составами уголовных правонарушений, а именно «Нарушение законов и обычаев войны», «Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», «Бездействие либо дача преступного приказа во время войны», «Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами», «Создание баз (лагерей) подготовки наемников».

Проводимые в судебной системе Казахстана меры, направленные на максимально широкое освещение судебных процессов по уголовным делам, связанным с обвинением в терроризме и экстремизме, также оказывают превентивное воздействие на потенциальных террористов.

Послание главы государства обозначило новый этап в противодействии терроризму. Ведется работа по усилению борьбы с пропагандой религиозного экстремизма, в том числе в интернете. Эти и другие меры профилактики терроризма лягут в основу государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы. Наравне с терроризмом, в Казахстане будут вести борьбу с киберпреступностью. Для этого по поручению Президента будет создана система «Киберщит Казахстана», сказал судья.

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова представила основные правовые инструменты и обзор публикаций ООН по противодействию использования интернета в террористических целях. Также она рассказала о некоторых пробелах в национальных законодательствах и проблемах правоприменения.

В первый день семинара участники обсудят вопросы криминализации деяний, связанных с методами использования Интернета в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера, а также особенности получения и закрепления доказательств, касающихся использования Интернета. Во второй день - виды криминалистических экспертиз, проводимых по делам, связанным с использованием Интернета в целях совершения преступлений террористического характера, получение электронных доказательств из иностранных государств. В третий день будут обсуждены меры, направленные на предупреждение использования Интернета в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера. Кроме того, участники обменяются опытом в проведении учебных курсов по судебному рассмотрению дел, связанных с терроризмом и экстремизмом.

По завершении работы будут разработаны рекомендации по расследованию и рассмотрению дел о терроризме и экстремизме.

Торгын Нурсеитова