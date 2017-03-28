В США создали дрон для эвакуации раненых

DP-14 Hawk вертолётного типа может не только приземлиться в любом месте, но и срочно эвакуировать бойца на несколько километров от боестолкновения, сообщает Popular Mechanics.

DP-14 Hawk — двухвинтовой вертолёт, который выглядит как миниатюрный CH-47 Chinook (один из самых популярных вертолётов американской армии). В сложенном состоянии его можно перевозить в грузовом микроавтобусе, а подготовка к полёту занимает не более получаса.









DP-14 Hawk имеет крейсерскую скорость около 130 километров в час и может переносить вес в 105 килограммов в течение двух с половиной часов. Этого хватит, чтобы перевезти раненого подальше от линии фронта, туда, где ему способны оказать квалифицированную медицинскую помощь. Дрон может выполнять миссии по спасению автономно, даже в отсутствие сигнала GPS, опираясь на свои внутренние системы геопозиционирования.





Автономные дроны, перевозящие пассажиров, становятся всё более популярными. Недавно стало известно, что к июлю 2017 года в Дубае появятся летающие беспилотные такси. На Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) Министерство транспорта реализует возможность использования такси-дронов EHang 184, сделанных в Китае. Для пользования ими потребуется лишь сесть в кресло и выбрать пункт назначения.