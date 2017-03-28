SsangYong представил новый Rexton

Новый внедорожник SsangYong, ранее известный под кодовым обозначением Y400, в серии сохранит имя своего предшественника – Rexton. Корейский автопроизводитель официально подтвердил эту информацию и опубликовал первые полноценные изображения, судя по которым, товарный автомобиль будет похож на прошлогодний концепт LIV-2.





Новый Rexton имеет рамную конструкцию из высокопрочной стали. Габариты внедорожника – 4850x1920x1800 мм, расстояние между осями – 2865 мм. Моторную гамму составляют 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель и новый 2,2-литровый дизель, привод может быть задним либо полным. В ходе смены генераций Rexton получил много новых технологий: круговой обзор, системы контроля рядности движения и автоматического торможения, мультимедийный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.





Полноценная премьера нового SsangYong Rexton состоится на моторшоу в Сеуле, которое откроется 30 марта. На своем домашнем рынке машина появится уже в первом полугодии под именем G4 Rexton, в других странах продажи стартуют до конца текущего года.



