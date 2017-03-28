70 процентов шардаринской рыбы экспортируется заграницу

В Шардаринском районе до сегодняшнего дня создано 19 кооперативов в направлении рыбного хозяйства, хлопководства, бахчеводства и садоводства.

В Южно-Казахстанской области развивается рыбное хозяйство, продукцию которого планируется вывозить на рынки европейских стран. В целях развития данной отрасли специалисты рыбного хозяйства собрались в Шардаринском районе, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





Очередное специализированное семинар-совещание акимата Южно-Казахстанской области по созданию сельскохозяйственных кооперативов состоялось в Шардаринском районе.





На собрании участвовали заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Аскар Каныбеков, заместители акимов районов и руководители крестьянских хозяйств.













В Шардаринском районе до сегодняшнего дня создано 19 кооперативов в направлении рыбного хозяйства, хлопководства, бахчеводства и садоводства. Участники семинара в целях развития рыбного хозяйства и эффективности выдачи кредита кооперации, ознакомились с производственным кооперативом «Хамит» в Шардаринском районе, где обсудили создание кооперативов в направлении бахчеводства и рыбного хозяйства.









Стоит отметить, что на промышленном кооперативе «Хамит» производится 10 видов рыб. На предприятие, где выпускают качественную продукцию, в год перерабатывается до 3 тыс. тонн рыбы. 70 процентов валового продукта экспортируется в Россию, Германию и Израиль, а 30% на внутренний рынок.





На сегодняшний день в области насчитывается 3 завода по переработке рыбы и 28 рыбных крестьянских хозяйств. На этом предприятии в год перерабатывается 6 тысяч тонн рыбы. Разъяснив вопросы субсидирования и расширения горизонтов развития данной отрасли, заместитель руководителя управления подчеркнул, что за счет создания сельскохозяйственных кооперативов появится возможность увеличить объемы продукции.





В Шардаре на сегодняшний день ведется деятельность 3 заводов по переработке рыбы. Среди них предприятия «Хамит» и «Шардара балық – 1» уже наладили свою работу.





А третий завод по переработке рыбы запустили в прошлом году в рамках программы Форсированного индустриально-инновационного развития. На предприятии по переработке рыбы работой обеспечены 40 человек.







