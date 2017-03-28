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Жительница Костанайской области попросила суд отправить сына в спецшколу

28 марта 2017, 15:43

Она не может справляться с его воспитанием и обучением самостоятельно

Как сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Костаная Жанна Ибраева, дело 16-летнего юноши из Карабалыкского района рассматривал спецсуд Костанайской области, передает alau.kz.

Как было установлено в судебном заседании, сына воспитывает одна мать. Его отец неоднократно судим, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. В 2015 году мальчика уже отправляли в спецшколу для детей с девиантным поведением. Там он пробыл год.

«Мальчик вернулся домой в декабре 2016 года. Однако, вновь продолжает уходить из дома и не посещает школу. Более того совершает кражи. За два месяца было 4 случая. Неоднократно его ситуацию рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате. Мать несовершеннолетнего поддерживает заявление Карабалыкского РОВД, так как утратила контроль над своим сыном, и не может справляться с его воспитанием и обучением самостоятельно», — говорит Жанна Ибраева.

Решением суда заявление Карабалыкского РОВД о направлении несовершеннолетнего в специальную организацию образования сроком на один год удовлетворено в полном объеме. Юношу направили в город Серебрянск Восточно-Казахстанской области до достижения им совершеннолетия.

Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru

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