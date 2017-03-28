 
Преимущественно ясно
20°

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 13%

Влажность: 35%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 7.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.60

28 марта 

Курс НБРК

315.43

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.10

Продажа

315.60

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

314.80

Подробнее
343.00

28 марта 

Курс НБРК

342.75

-

АЛМАТЫ

Покупка

341.00

Продажа

343.00

АСТАНА

Покупка

341.50

Продажа

343.30

Подробнее
Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,88, EURKZT_TOD = 342,37, RUBKZT_TOD = 5,5394, CNYKZT_TOМ = 45,9000, USDKZT_0_002 = +6,4358 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,88 тенге за доллар США при объеме торгов 101 650 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 342,37 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5394 тенге за рубль при объеме торгов 71 500 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,9000 тенге за юань, объем торгов - 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 314,83 тенге за доллар (-0,60 тенге), суммарный объем торгов - 162 900 тыс. USD (-68 500 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,4358 % годовых при объеме торгов 1 137 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 29 банков.

28 марта 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код