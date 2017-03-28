За фото в соцсетях наказали госслужащую в ВКО

О содержании снимков, к сожалению, не уточняется.

Работнице департамента юстиции ВКО объявили выговор за публикацию в социальных сетях фотографии, которая вызвала осуждение со стороны общества , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО.





Вчера на заседании совета по этике заместитель руководителя департамента юстиции ВКО Бейсембек Аль-Сеит рассказал об итогах работы ведомства, а также упомянул о фактах нарушения сотрудниками норм этического кодекса госслужащих.





В прошлом году два специалиста департамента были наказаны за неподобающее поведение в неслужебное время.





Специалист областного департамента юстиции поделилась в социальных сетях снимками, о содержании которых, к сожалению, не уточняется.





— Т. выложила фотографии, которые послужили поводом для критики со стороны общества, — пояснил заместитель руководителя ведомства. — Основанием для проведения служебной проверки послужило обращение физического лица на сайт департамента юстиции ВКО.





Другой сотрудник департамента был привлечен к административной ответственности за то, что появился в общественном месте подвыпившим.





За несоблюдение служебной этики даме объявили выговор. Сотрудник получил замечание.



