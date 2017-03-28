В Сети появилось шокирующее видео бегущего парня с горящими ногами
28 марта 2017, 16:01
Пострадавший является 20-летним жителем Мангистауской области.
В соцсетях появилось видео пожара на одном из рынков райцентра Кульсары Жылыойского района Мангистауской области. На видео видно, как молодой человек в горящей одежде бежит и просит о помощи, сообщает Zakon.kz
В пресс-службе департамента ЧС Атырауской области, как сообщает ATPress.kz прокомментировали, что это случилось сегодня днем, примерно около 11 часов, на одном из рынков райцентра. Молодой человек, приехавший несколько дней назад из Мангистауской области, работал подсобным рабочим у своих родственников в одном из магазинов, расположенных на рынке. Когда он пытался выбросить мусор, по всей видимости, с легко воспламеняющими веществами, вспыхнуло ведро, и огонь перекинулся на человека.
Сейчас молодой человек помещен в реанимационное отделение местной больницы, у него 30 процентов ожога тела.
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