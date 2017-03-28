Выступление Председателя Сената Парламента РК К.К.Токаева на Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом

(г. Санкт-Петербург, 28 марта 2017 года)

Уважаемая госпожа Матвиенко,

Уважаемая госпожа Муттонен,

Дамы и господа!

Борьба против терроризма и экстремизма обоснованно стала ключевым пунктом международной повестки дня. В противодействии этому злу активно участвует и парламентское сообщество, о чем свидетельствует нынешняя конференция.

В наши дни терроризм приобрел транснациональный характер, от угрозы терактов не защищено ни одно государство. В Казахстане твердо убеждены, что искоренить терроризм можно только общими усилиями. Поэтому считаем весьма актуальной инициативу Президента Н.Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН.

Обращаем внимание на злободневность казахстанской инициативы по разработке проекта Всеобъемлющей Конвенции ООН о международном терроризме. Ощутимый вклад в эту работу могло бы внести компетентное мнение парламентского сообщества.

Необходимо дать юридически и политически корректное определение понятия «терроризм» в международном праве. При этом следует воздерживаться от скоропалительных, опрометчивых оценок политических процессов, что способствовало бы оперативному решению самых сложных проблем. Продуктивность такого подхода демонстрируют Астанинские переговоры, позволившие впервые с начала сирийского вооруженного конфликта прийти к созданию механизма прекращения огня.

Парламентарии Казахстана с тревогой отмечают несогласованность действий мировых держав, что отрицательно сказывается на ситуации в таких проблемных зонах, как Афганистан, Ирак, Ливия. Такое положение может быть использовано международным терроризмом для восстановления своих позиций и новой эскалации экстремистской деятельности.

Мы также с благодарностью отмечаем активную позицию России, которая по существу находится на передней линии фронта борьбы против международного терроризма.

Необходимо обратить самое серьезное внимание и на опасность попадания в руки международных террористов оружия массового уничтожения, в первую очередь, ядерного. Парламентское сообщество должно более решительно высказаться в поддержку международных усилий по обеспечению нераспространения ОМУ.

Нас не может не беспокоить угроза кибертерроризма. Теперь ни одна страна, даже самая развитая и мощная, не может уберечься от кибердиверсий. Международное сообщество должно объединить свои усилия, прежде всего в ООН, для ликвидации этой реальной угрозы.

Есть смысл задуматься над вопросами регулирования Интернета с точки зрения обеспечения безопасности при полном понимании важности уважения прав и свобод человека. Главная цель - воспрепятствовать пропаганде экстремистских идей и вербовке молодежи в ряды террористических организаций.

Депутатский корпус Казахстана выступает за укрепление межпарламентского сотрудничества, направленного на совершенствование антитеррористического законодательства и сближение правовых подходов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы активно используем накопленный международный законодательный опыт.

Необходимо решительно устранять изначальные причины терроризма: бедность, неграмотность, коррупцию, ущемление гражданских прав и свобод. Парламенты, как органы народного представительства и законодательной власти, обязаны внести решающий вклад в решение этих проблем.

Ввиду отсутствия специализированного антитеррористического органа в ОБСЕ предлагаем обсудить на одной из сессий Парламентской Ассамблеи Организации вопрос о создании Координационного центра ОБСЕ по противодействию экстремизму и терроризму.

Казахстан считает исключительно полезным проведение начиная с 2003 года по инициативе Президента Н.Назарбаева Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Ценность этих форумов определяется их уникальным форматом, объединяющим как религиозных деятелей, так и глав государств, руководителей международных организаций, видных политических и общественных деятелей, экспертов.

Под эгидой Съезда 31 мая 2016 года в Астане проведена международная конференция «Религии против терроризма», в которой приняли участие высокие духовные лица, парламентарии ряда стран и ученые. Тема противодействия международному терроризму будет продолжена и на VI Съезде в 2018 году. В качестве Руководителя Секретариата Съезда приглашаю парламентариев ОБСЕ и СНГ принять участие в работе этого форума.

Действенными мерами противодействия терроризму являются своевременные реформы и открытый диалог власти с народом.

В Казахстане разработаны и выполняются Стратегия «Казахстан-2050» и План нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Парламент проводит объемную работу по законодательному обеспечению этих реформ.

Широкие горизонты дальнейшего демократического развития нашей страны открывает недавняя конституционная реформа, осуществленная по инициативе Главы нашего государства. Парламентом были приняты 33 поправки в 25 статей Конституции. Изменения направлены на усовершенствование системы государственного управления и укрепление верховенства закона путем: перераспределения полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством; усиления законодательной власти и большей подотчетности исполнительной власти; предоставления полных гарантий правам и свободам граждан, улучшения деятельности органов суда и прокуратуры.

Что касается противодействия терроризму, то в Конституцию внесена новелла о лишении гражданства Казахстана за участие в террористической деятельности.

Парламент Казахстана ратифицировал 15 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом, постоянно совершенствует национальное антитеррористическое законодательство.

Законодательная власть участвует и в деятельности Казахстана в ООН по противодействию насильственному экстремизму. Наша страна, избранная непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018 годы, возглавляет три комитета антитеррористической направленности: по Афганистану/ Талибану; ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каиде; Сомали/Эритрее.

Уважаемые коллеги!

Переход от практики локализации терроризма к всеобъемлющей стратегии его искоренения - это сложная и ответственная работа, требующая постоянного внимания, диалога и взаимодействия. Рассчитываем, что результаты нынешней конференции станут полезным вкладом в эту работу.

Благодарю за внимание.