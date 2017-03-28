Саундтрек к голливудскому фильму исполнит Димаш Кудайбергенов
28 марта 2017, 16:05
Фильм Power Rangers снят в жанре супергероев.
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, ставший известным во всем мире благодаря успешному выступлению на конкурсе Singer в Китае, исполнит песню Go Go Power Rangers - саундтрек голливудского фильма «Могучие рейнджеры», передает МИА Казинформ.
Об этом дистрибьюторская компания фильма в Китае сообщила в социальной сети Weibo. Судя по информации, рекламный клип с песней Go Go Power Rangers в исполнении Димаша будет предложен вниманию общественности в начале апреля.
Фильм Power Rangers снят в жанре супергероев американской компанией Lions Gate Entertainment совместно с китайской компанией TIK Films. Первый показ прошел в США и Тайване 24 марта, первый показ в Китае ожидается в апреле.
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