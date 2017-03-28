Саундтрек к голливудскому фильму исполнит Димаш Кудайбергенов

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, ставший известным во всем мире благодаря успешному выступлению на конкурсе Singer в Китае, исполнит песню Go Go Power Rangers - саундтрек голливудского фильма «Могучие рейнджеры» , передает , передает МИА Казинформ





Об этом дистрибьюторская компания фильма в Китае сообщила в социальной сети Weibo. Судя по информации, рекламный клип с песней Go Go Power Rangers в исполнении Димаша будет предложен вниманию общественности в начале апреля.





Фильм Power Rangers снят в жанре супергероев американской компанией Lions Gate Entertainment совместно с китайской компанией TIK Films. Первый показ прошел в США и Тайване 24 марта, первый показ в Китае ожидается в апреле.