К.Токаев призвал перейти к всеобъемлющей стратегии искоренения терроризма

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с докладом на Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге.

В повестку дня форума, организованного Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, вошли вопросы международного сотрудничества в области безопасности и противодействия терроризму, гуманитарные аспекты контртеррористической деятельности, экономические и социальные основы международной системы безопасности.

В своем выступлении К.Токаев высказал твердое убеждение, что искоренить терроризм можно только общими усилиями, и обратил внимание участников форума на актуальность инициативы Президента Н.Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН.

Обращаясь к участникам конференции, К.Токаев заявил о необходимости дать юридически и политически корректное определение понятия «терроризм» в международном праве. Спикер призвал воздерживаться от скоропалительных, опрометчивых оценок политических процессов, что способствовало бы оперативному решению самых сложных проблем. «Продуктивность такого подхода демонстрируют Астанинские переговоры, позволившие впервые с начала сирийского вооруженного конфликта прийти к созданию механизма прекращения огня», - подчеркнул Председатель Сената.

К.Токаев высказался и по проблеме кибертерроризма, от угрозы которого не защищена ни одна страна: «Есть смысл задуматься над вопросами регулирования Интернета с точки зрения обеспечения безопасности при полном понимании важности уважения прав и свобод человека. Главная цель - воспрепятствовать пропаганде экстремистских идей и вербовке молодежи в ряды террористических организаций».

Особое внимание в докладе было уделено потенциалу законодательных органов в деле устранения изначальных причин терроризма, таких как бедность, неграмотность, коррупция, ущемление гражданских прав и свобод. К.Токаев предложил на одной из сессий Парламентской Ассамблеи ОБСЕ рассмотреть вопрос о создании Координационного центра Организации по противодействию экстремизму и терроризму.

Руководитель верхней Палаты казахстанского Парламента отметил также актуальность Съездов лидеров мировых и традиционных религий в идеологическом противодействии вызовам радикализма, а также проинформировал участников форума об итогах состоявшейся 31 мая 2016 года в Астане международной конференции «Религии против терроризма», в которой участвовали высокие духовные лица, парламентарии ряда стран и ученые.

Действенными мерами противодействия терроризму К.Токаев назвал своевременные реформы и открытый диалог власти с народом. В этом контексте в выступлении отмечена важность конституционной реформы в Казахстане, направленной на усовершенствование системы государственного управления и укрепление верховенства закона путем перераспределения полномочий между ветвями власти. «Что касается противодействия терроризму, то в Конституцию внесена новелла о лишении гражданства Казахстана за участие в террористической деятельности», - сказал Спикер.

В завершение выступления Председатель Сената подчеркнул, что переход от практики локализации терроризма к всеобъемлющей стратегии его искоренения - это сложная и ответственная работа, требующая постоянного внимания, диалога и взаимодействия.

К.Токаев провел беседу с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Спикер подчеркнул конструктивный характер сотрудничества Казахстана с ПАСЕ. Наша страна является участником ряда важных конвенций Совета Европы, полноценным членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Парламент Казахстана и ПАСЕ подписали соглашение о сотрудничестве. Казахстанские депутаты на постоянной основе участвуют в пленарных сессиях ПАСЕ в Страсбурге. К.Токаев считает, что диалог и плодотворное сотрудничество необходимо продолжать во благо развития демократии, гуманитарного сотрудничества и противодействия новым вызовам безопасности.

Председатель Сената проинформировал главу ПАСЕ о конституционной реформе в Казахстане, согласно которой существенно перераспределены полномочия от Президента к Парламенту и Правительству.