Казахстан и Европейский Союз подтвердили твердый настрой на продолжение конструктивного и динамичного сотрудничества

28 марта 2017 года в Астане состоялось 16-е заседание Комитета сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз». Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Роман Василенко, делегацию Европейского Союза - Заместитель Управляющего директора, Директор по России, Восточному Партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия РК-ЕС в контексте начала применения большинства положений Соглашения о раширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), подписанного 21 декабря 2015 года в Астане. Стороны с удовлетворением отметили прогресс в ратификации СРПС странами-членами ЕС (на данный момент 9 из 28 стран ЕС уже ратифицировали СРПС).

Дипломаты отметили, что реализация этого исторического документа знаменует для обеих сторон новый этап двустороннего партнерства, будет содействовать значительному расширению горизонтов взаимодействия и открытию новых возможностей сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Как отметил Р. Василенко, «Европейский Союз является ведущим торговым и инвестиционным партнером Республики Казахстан, на долю которого приходится около 50% внешнеторгового оборота Казахстана и более половины привлеченных инвестиций». Товарооборот между РК и ЕС в 2016 году составил порядка 24,1 млрд. долларов США (экспорт - 18,4 млрд. евро, импорт -5,6 млрд. евро).

РК и ЕС рассчитывают, что последовательная имплементация СРПС позволит существенно нарастить указанные объемы, в первую очередь за счет торговли высокотехнологичной продукцией, развитию производства которой в Казахстане будут способствовать европейские инвестиции, направляемые в соответствующие секторы экономики страны.

В ходе заседания были также затронуты актуальные вопросы сотрудничества в сфере образования, управления водными ресурсами, окружающей среды, верховенства права, безопасности, в том числе борьбы с терроризмом и наркоторговлей.

Л. Девинь особо подчеркнул, что «Европейский союз приветствует недавно проведенные в Казахстане конституционные реформы в качестве шага вперед в направлении дальнейшей демократизации».

В качестве отдельной темы были рассмотрены вопросы мобильности и расширения контактов между гражданами стран ЕС и РК. Европейская сторона с благодарностью восприняла отмену Казахстаном с 1 января 2017 года визовых требований для граждан ЕС, прибывающих в РК со сроком до 30 дней. В свою очередь, представители РК выразили надежду на ответные шаги Европейского Союза по облегчению визового режима для казахстанцев.

В ходе заседания Комитета сотрудничества стороны обсудили широкий спектр региональных проектов, в том числе, возможность создания новой региональной платформы Европейский союз-Центральная Азия, направленной на содействие экономическому росту, обеспечение занятости и развитие частного сектора.

Региональное сотрудничество в формате Европейский Союз - Центральная Азия также является важной частью казахстанско-европейского диалога. Существующие площадки, включая встречи на уровне министров иностранных дел и Диалоги по безопасности, стали важными инструментами для обмена мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, содействуя развитию конструктивного и эффективного взаимодействия между ЕС и ЦА.

По итогам 16-го заседания Комитета сотрудничества «РК - ЕС» стороны подтвердили твердый настрой на продолжение конструктивного сотрудничества и диалога по всему комплексу имеющихся вопросов и договорились поддерживать тесные рабочие контакты.