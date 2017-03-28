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Делавшие селфи у самолета мексиканки остались без голов

28 марта 2017, 16:28

Пилот видел девушек, однако избежать столкновения не сумел: он опасался, что воздушное судно потерпит крушение.

Две мексиканские девушки погибли, попытавшись сделать селфи на фоне приземляющегося самолета. Об этом сообщает издание Proceso, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Чинипас: девушки приехали в город посмотреть скачки, которые проходили в воздушной гавани города. После окончания соревнований они пошли на соседнюю полосу и принялись делать селфи: приближающийся небольшой самолет они не услышали, вероятно, из-за царившего вокруг шума.

Пилот видел девушек, однако избежать столкновения не сумел: он опасался, что воздушное судно потерпит крушение.

Попытка сделать удачный кадр иногда приводит к трагедиям: 7 февраля в Индии подросток скончался после попытки поцеловать кобру ради селфи.

Фото: Edgar Montelongo / Reuters

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