Делавшие селфи у самолета мексиканки остались без голов
28 марта 2017, 16:28
Пилот видел девушек, однако избежать столкновения не сумел: он опасался, что воздушное судно потерпит крушение.
Две мексиканские девушки погибли, попытавшись сделать селфи на фоне приземляющегося самолета. Об этом сообщает издание Proceso, передает Lenta.ru.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Чинипас: девушки приехали в город посмотреть скачки, которые проходили в воздушной гавани города. После окончания соревнований они пошли на соседнюю полосу и принялись делать селфи: приближающийся небольшой самолет они не услышали, вероятно, из-за царившего вокруг шума.
Пилот видел девушек, однако избежать столкновения не сумел: он опасался, что воздушное судно потерпит крушение.
Попытка сделать удачный кадр иногда приводит к трагедиям: 7 февраля в Индии подросток скончался после попытки поцеловать кобру ради селфи.
Фото: Edgar Montelongo / Reuters
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