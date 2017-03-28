Джукембаев проведет поединок за титул IBO international

25-летний Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел на профессиональном ринге восемь боев и во всех одержал победы.

Следующий поединок Батыра Джукембаева (8-0, 7КО), который состоится 6 апреля, будет титульным. Об этом в разговоре с корреспондентом Об этом в разговоре с корреспондентом Sports.kz сообщила менеджер казахстанца Анна Рева. Ожидается, что бой пройдет в Монреале (Канада). Соперником нашего земляка выступит мексиканец Косме Ривера.





«Для нас это очень значимое событие, поскольку для Батыра это возможность продолжить победные традиции казахстанских боксеров. Вы помните, что прежде этот пояс выигрывал наш прославенный чемпион Геннадий Головкин. Джукембаев прилагает титанические усилия, чтобы добиться своих целей в боксе. Нам бы очень хотелось, чтобы он получил результат своего труда и привез на Родину в Казахстан чемпионский пояс», — заявила Анна Рева.





Напомним, что 25-летний Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел на профессиональном ринге восемь боев и во всех одержал победы. В своем последнем поединке, который прошел в канадском Квебеке, он нокаутировал за две с половины минуты мексиканца Давида Ранхела.





В вечере бокса в Монреале (Канада) примет участие и другой казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов (5-0, 4КО), который проведет 6-раундовый поединок в легком весе. Противостоять ему будет мексиканский боксер Кристиан Арразола.



