Саакашвили станет телеведущим
28 марта 2017, 16:35
"Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на украинском телеканале Zik, передает РИА Новости.
"Мы записали на Zik первую программу "Другой Украины", и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Он также выложил фото со съемочной площадки. На снимках Саакашвили стоит рядом с собачьей будкой, в руках держит папку с текстом. Вероятно, появление такой декорации в студии обусловлено недавними высказываниями президента страны Петра Порошенко, который во время посещения Харьковского тракторного завода в начале марта заявил, что "люди, которые и будки собачьей не построили", пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
На снимках, выложенных Саакашвили, видно, что среди гостей программы — депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который неоднократно был героем скандалов на Украине.
Фото © AP Photo/ Sergei Chuzavkov
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