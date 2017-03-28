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В Кокшетау студента подозревают в краже ящика для пожертвований

28 марта 2017, 16:54

Молодому человеку грозит штраф в 6 миллионов тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет.

В Кокшетау студента одного из местных вузов подозревают в краже ящика для пожертвований, в котором хранились 15 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Преступление было выявлено в рамках расследования уголовного дела по факту кражи. Напомним, 26 марта сотрудниками криминальной полиции УВД Кокшетау был задержан 23-летний студент, подозреваемый в краже семи сотовых телефонов.

Как установили полицейские, ночью 21 марта подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло одного из торговых домов областного центра и проник в помещение магазина. Далее он пытался проникнуть в помещение ломбарда, но потерпев неудачу, разбил стекло отдела с сотовыми телефонами, похитили 7 мобильных устройств, а покидая место происшествия «захватил» с собой ящик с пожертвованиями, в котором находились 15 000 тенге. В настоящее время часть похищенных телефонов изъята.

Полицейскими начато досудебное производство по ст. 188 ч.2 УК РК (кража), согласно санкции статьи, молодому человеку грозит штраф в размере до 3 000 МРП, а это порядка 6 миллионов тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: inform.kz

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