В Кокшетау студента подозревают в краже ящика для пожертвований
28 марта 2017, 16:54
Молодому человеку грозит штраф в 6 миллионов тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет.
В Кокшетау студента одного из местных вузов подозревают в краже ящика для пожертвований, в котором хранились 15 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Преступление было выявлено в рамках расследования уголовного дела по факту кражи. Напомним, 26 марта сотрудниками криминальной полиции УВД Кокшетау был задержан 23-летний студент, подозреваемый в краже семи сотовых телефонов.
Как установили полицейские, ночью 21 марта подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло одного из торговых домов областного центра и проник в помещение магазина. Далее он пытался проникнуть в помещение ломбарда, но потерпев неудачу, разбил стекло отдела с сотовыми телефонами, похитили 7 мобильных устройств, а покидая место происшествия «захватил» с собой ящик с пожертвованиями, в котором находились 15 000 тенге. В настоящее время часть похищенных телефонов изъята.
Полицейскими начато досудебное производство по ст. 188 ч.2 УК РК (кража), согласно санкции статьи, молодому человеку грозит штраф в размере до 3 000 МРП, а это порядка 6 миллионов тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Фото: inform.kz
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