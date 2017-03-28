Mercedes удержал лидерство на рынке автороскоши РФ
28 марта 2017, 17:03
Mercedes-Maybach S-Class – это седан, отличающийся от обычных «эсок» дизайном, особо роскошным оснащением и увеличенной колесной базой.
По итогам февраля лидером люксового сегмента российского авторынка остался Mercedes-Benz, реализовавший 44 экземпляра Mercedes-Maybach S-Class. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Всего, согласно «Автостату», в минувшем месяце в России было продано 111 люксовых автомобилей – на один меньше (-0,9%), чем в феврале 2016 года. Вторым по популярности стал кроссовер Maserati Levante (40 штук), а третью строчку рейтинга заняла компания Bentley, реализовавшая 20 автомобилей. Кроме того, россияне купили 5 «Роллс-Ройсов» и по одному «Астон Мартин» и «Ламборгини».
Около 70% российского рынка автороскоши (75 авто) предсказуемо пришлось на Москву и Подмосковье. На втором месте – Санкт-Петербург с семью новыми машинами класса люкс. По три дорогостоящих автомобиля купили жители Челябинской и Кемеровской областей, еще в пяти регионах продали по две машины, а в 13 – по одной.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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