Mercedes удержал лидерство на рынке автороскоши РФ

По итогам февраля лидером люксового сегмента российского авторынка остался Mercedes-Benz, реализовавший 44 экземпляра Mercedes-Maybach S-Class. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».





Всего, согласно «Автостату», в минувшем месяце в России было продано 111 люксовых автомобилей – на один меньше (-0,9%), чем в феврале 2016 года. Вторым по популярности стал кроссовер Maserati Levante (40 штук), а третью строчку рейтинга заняла компания Bentley, реализовавшая 20 автомобилей. Кроме того, россияне купили 5 «Роллс-Ройсов» и по одному «Астон Мартин» и «Ламборгини».





Около 70% российского рынка автороскоши (75 авто) предсказуемо пришлось на Москву и Подмосковье. На втором месте – Санкт-Петербург с семью новыми машинами класса люкс. По три дорогостоящих автомобиля купили жители Челябинской и Кемеровской областей, еще в пяти регионах продали по две машины, а в 13 – по одной.



