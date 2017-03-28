Вопросы использования воздушного пространства и деятельности авиации рассмотрены Комитетом Сената

В Комитете Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации».

Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства, а также приведение его в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Законопроект направлен на усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение качества оказываемых услуг и усиление ответственности за обеспечение безопасности полетов.

В рамках законопроекта уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа в сфере гражданской авиации в части аккредитации иностранных перевозчиков, привлечения некоммерческих организаций и надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационных учебных центров. Предусматривается совершенствование системы медицинского освидетельствования авиационного персонала, предлагается новый вид сертификации авиационных медицинских центров. Регламентируется деятельность уполномоченного по расследованию.

Ряд норм законопроекта направлен на обеспечение авиационной безопасности путем введения программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепления ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного обслуживания и должностных лиц, а также введения категорий при сертификационном обследовании.

Кроме того, законопроектом вводятся нормы, касающиеся устранения административных барьеров в развитии малой авиации, учета беспилотных летательных аппаратов, разрешений на специальный полет, аренды эксплуатантом воздушного судна.

Документ передан на рассмотрение Палаты.