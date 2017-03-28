Ассоциация европейских клубов призвала ФИФА и УЕФА сократить число международных матчей

Во вторник в Афинах состоялось заседание Генеральной ассамблеи ЕСА

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократить число международных матчей. Об этом на пресс-конференции в Афинах заявил председатель ЕСА Карл-Хайнц Румменигге.





Во вторник в Афинах состоялось заседание Генеральной ассамблеи ЕСА, сообщает ТАСС





"Необходимо сократить число международных матчей, чтобы защитить игроков. Мы должны больше думать о футболе, а не о политике", - заявил Румменигге.





ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.



