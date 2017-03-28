Украинец пытался вывезти из отеля в Египте туалетную бумагу и кран от биде
28 марта 2017, 17:17
Мужчине грозит штраф размере 10-кратной стоимости этого имущества.
Украинский турист попытался забрать из номера отеля в Египте туалетную бумагу, кран от биде и множество других предметов. Об этом написал сотрудник украинской туристической компании Дмитрий Виноградов в Facebook, передает РИА Новости.
В ходе обсуждения записи он пояснил, что инцидент произошел в отеле Hilton, но не стал уточнять, о каком именно городе идет речь. По словам одной из его коллег, Эльмиры Багировой, сотрудники гостиницы попросили туриста показать содержимое чемодана, так как заподозрили его в краже. Она также добавила, что теперь мужчине грозит штраф размере 10-кратной стоимости этого имущества.
На фото видно, что помимо прочего украинец также набрал с собой несколько пакетов с фруктами, собирался вывезти столовые приборы и лампочки.
Произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсети.
"Тупо стыдно за наших людей", — написал Данило Димитров.
"Ну как же стыдно. Когда народ уже начнет жить по-человечески? Правительство хаят, а сами? Надо начинать с себя, тогда и в стране порядок будет!" — отметила Алла Федоряченко.
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