Украинец пытался вывезти из отеля в Египте туалетную бумагу и кран от биде

Украинский турист попытался забрать из номера отеля в Египте туалетную бумагу, кран от биде и множество других предметов. Об этом написал сотрудник украинской туристической компании Дмитрий Виноградов в Facebook, передает передает РИА Новости





В ходе обсуждения записи он пояснил, что инцидент произошел в отеле Hilton, но не стал уточнять, о каком именно городе идет речь. По словам одной из его коллег, Эльмиры Багировой, сотрудники гостиницы попросили туриста показать содержимое чемодана, так как заподозрили его в краже. Она также добавила, что теперь мужчине грозит штраф размере 10-кратной стоимости этого имущества.





На фото видно, что помимо прочего украинец также набрал с собой несколько пакетов с фруктами, собирался вывезти столовые приборы и лампочки.





Произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсети.

"Тупо стыдно за наших людей", — написал Данило Димитров.

"Ну как же стыдно. Когда народ уже начнет жить по-человечески? Правительство хаят, а сами? Надо начинать с себя, тогда и в стране порядок будет!" — отметила Алла Федоряченко.



