Казахстанский боец ММА эффектно нокаутировал соперника в США

Веретенников – призер мирового первенства по боевому самбо, чемпион Казахстана по боевому самбо и по ушу саньда.

Боец ММА из Казахстана Николай Веретенников ярко закончил бой против американца Кловиса Хэнкока хайкиком с левой ноги.





Бой состоялся в Хьюстоне (Техас, США) в рамках турнира Legacy Fighting Alliance 7.









Веретенников – призер мирового первенства по боевому самбо, чемпион Казахстана по боевому самбо и по ушу саньда. В 2015 году он провел поединок по правилам профессионального бокса и выиграл его техническим нокаутом в третьем раунде.





Послужной список Николая в ММА – 4 победы (3 нокаутом) и 2 поражения.