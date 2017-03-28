Казахстанский боец ММА эффектно нокаутировал соперника в США
28 марта 2017, 17:19
Веретенников – призер мирового первенства по боевому самбо, чемпион Казахстана по боевому самбо и по ушу саньда.
Боец ММА из Казахстана Николай Веретенников ярко закончил бой против американца Кловиса Хэнкока хайкиком с левой ноги.
Бой состоялся в Хьюстоне (Техас, США) в рамках турнира Legacy Fighting Alliance 7.
Clovis Hancock VS Nikolay Veretennikov #LFA7 WOW! pic.twitter.com/7ZdypLgGLj— Zombie Prophet (@ZPGIFs) 25 марта 2017 г.
Веретенников – призер мирового первенства по боевому самбо, чемпион Казахстана по боевому самбо и по ушу саньда. В 2015 году он провел поединок по правилам профессионального бокса и выиграл его техническим нокаутом в третьем раунде.
Послужной список Николая в ММА – 4 победы (3 нокаутом) и 2 поражения.
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