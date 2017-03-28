Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бразильские индейцы отсудили миллион долларов за падение самолета на их земли

28 марта 2017, 17:23

В результате падения самолета земля, на которой живет племя, стала "нечистой".

Проживающее в лесах Амазонки племя индейцев каяпо получит от бразильской авиакомпании Gol больше миллиона долларов за авиакатастрофу, которая произошла над их территорией в 2006 году, передает Вести.ru.

Катастрофа произошла в сентябре 2006 года. "Боинг-737" компании Gol, выполнявший рейс Манаус-Рио-де-Жанейро с 154 пассажирами и челнами экипажа на борту, столкнулся на высоте 11 километров над штатом Мату-Гросу с частным самолетом "Эмбраер", на котором было 7 человек.

В результате "Боинг" развалился на части и упал в джунглях Амазонки, никто на борту не выжил. "Эмбраер" совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, находившиеся в нем люди не пострадали, сообщает Daily Mail.

Обломки "Боинга" упали на территории, которую населяло племя амазонских индейцев каяпо. В результате катастрофы им пришлось перенести на другое место несколько домов, а также медицинский центр, построенный в селении бразильским национальным фондом по делам индейцев.

Несмотря на то, что с момента падения самолета прошло почти десять лет, каяпо отказываются переселиться обратно, заявляя, что теперь это место "проклято присутствием мертвецов". Виновными в катастрофе были признаны пилоты "Эмбраера" и наземные диспетчерские службы, тем не менее авиакомпания Gol в итоге приняла решение выплатить племени компенсацию.

Средства будут переведены в специальный фонд, который был создан вождем племени каяпо Раони и управляется Фондом по делам индейцев и канцелярией Генерального прокурора страны.

Каяпо представляют из себя одно из крупнейших и наиболее влиятельных племен амазонских индейцев, которые впервые вступили в контакт с европейцами еще пятьсот лет назад. В 1980-х годах они уже получили крупные денежные средства в качестве компенсации за вырубку лесов на их территории.

Впоследствии вырубка леса на территориях, занимаемых индейцами, была в Бразилии запрещена, и племя, наоборот, переключилось на усилия по защите окружающей среды. Вождь племени каяпо, Раони, даже совершил мировое турне вместе с известным певцом Стингом, пытаясь привлечь всеобщее внимание к проблеме исчезновения тропических лесов Амазонки.

Каяпо живут в разрозненных селениях в джунглях. Некоторые из них регулярно общаются с внешним миром, в то время как часть племени живет совершенно изолированно. Общая численность каяпо насчитывает примерно 8600 человек.

Фото EPA

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...