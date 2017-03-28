В Алматы судьи обсудили вопросы уголовного преследования и судебного рассмотрения дел преступлений террористического и иного транснационального характера

Сегодня в г.Алматы начал свою работу трехдневный учебный межрегиональный семинар для судей на тему: «Практика уголовного преследования и судебного рассмотрения дел, связанных с использованием сети интернет в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера». Мероприятие ориентировано на судей и преподавателей центров повышения квалификации и подготовки судей стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Семинар организован Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Верховным Судом Республики Казахстан в рамках Глобальной программы УНП ООН «Укрепление потенциала государств в целях предупреждения и борьбы с тяжкими преступлениями и преступлениями транснационального характера».

В работе семинара принимают участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан Абай Рахметулин, старший юридический советник управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова, юрист Европейского суда по правам человека Дмитрий Третьяков, прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Адрианус ван Вегхел. Кроме того, участниками семинара являются председатель состава Верховного суда России, судьи Верховных судов Казахстана, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана, а также ряд международных экспертов.

В своем приветствии, Абай Рахметулин рассказал о специфике транснациональных преступлений, связанных с Интернетом и особенностях совместной работы государств по противодействию им. Он проинформировал об особенностях казахстанского законодательства и судебной практики по террористическим преступлениям, связанным с использованием Интернета. Для присутствующих презентованы последние изменения в судебной системе Казахстана в рамках реализации Плана Нации, продемонстрирован документальный фильм об изменениях в судах и видеоролик о работе электронного правосудия.

Представитель управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова представит основные правовые инструменты и обзор публикаций ООН по противодействию использования Интернета в террористических целях. Она рассказала о некоторых пробелах в национальных законодательствах и проблемах правоприменения.

Участники семинара в рамках семи сессий обсудят вопросы криминализации деяний, связанных с методами использования Интернета в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера, получения и закрепления доказательств, касающихся использования Интернета, криминалистических экспертиз, получения электронных доказательств из иностранных государств, обмена опытом в области проведения учебных курсов/повышения квалификации в области судебного рассмотрения дел данной категории.

По завершению семинара планируется разработка соответствующих рекомендаций с учетом передового опыта стран-участников.