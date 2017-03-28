Сбор за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

ДГД по Павлодарской области сообщает, что законом РК от 24 ноября 2015 года № 421-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения» Налоговый кодекс Республики Казахстан дополнен главой 68-2 «Сбор за выдачу и (или) продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» (далее - сбор).

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, получающие или продлевающие разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выдаваемое местным исполнительным органом области.

В случаях, определяемых законами Республики Казахстан «О занятости населения» и «О миграции населения» физические и юридические лица, привлекающие иностранную рабочую силу без разрешения местного исполнительного органа, не являются плательщиками данного сбора.

Сбор взимается в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления местного исполнительного органа области о принятии им решения о выдаче либо продлении разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан.

С 1 января 2017 года введенный сбор, временно (до внесения соответствующих изменений в бюджетное законодательство) уплачивается на код бюджетной классификации 107110 «Прочие налоговые поступления в местный бюджет» по месту нахождения местного исполнительного органа.

Размеры ставок сбора утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2016 года № 459, и сумма сбора исчисляется исходя из ставки в месячных расчетных показателях за каждого иностранного работника по соответствующим категориям, установленных по видам экономической деятельности.

Возврат или зачет уплаченных сумм сбора не производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от получения или продления разрешения. В таких случаях, налоговым органом возврат (зачет) производится по заявлению плательщика сбора после представления им подтверждающего документа, выданного местным исполнительным органом области.