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Ford начал продавать черно-белые Focus и Fiesta

28 марта 2017, 17:33

По уровню оснащения Ford Fiesta White and Black близка к топовой версии.

В сборке White and Black белый кузов сочетается с черными колесными дисками, крышей и корпусами зеркал. В «Форде» говорят, что это самые популярные цвета среди владельцев автомобилей данной марки. Для «Фиесты» спецверсия предлагается в кузове хетчбэк, для «Фокуса» – в кузовах хетчбэк и седан.

По уровню оснащения Ford Fiesta White and Black близка к топовой версии. Она основана на комплектации Trend, которую дополнили пакетом «зимних» опций (обогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей), центральным подлокотником, передними противотуманками, задними электростеклоподъемниками и кожаным рулем. 1,6-литровый 105-сильный двигатель может сочетаться с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. Цена с учетом действующих спецпредложений – от 685 тысяч рублей.

В основе Ford Focus White and Black лежит комплектация SYNC Edition, к которой добавили «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, автозатемняющееся салонное зеркало, кожаный руль и функцию задержки выключения света Follow me home. Двигатель – 1,6-литровый 125-сильный, трансмиссии – те же, что у «Фиесты».

Текст: Александр Орехов
Фото: Ford

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