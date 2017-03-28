В Нацбанке рассказали о работе по развитию страхового рынка РК на 2017 год

Национальным Банком РК, как регулятором финансового рынка, принимаются меры, в первую очередь направленные на обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг, развитие и поддержание финансового сектора в целом, повышение финансовой надежности страховых организаций. Об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола с участием СМИ директор департамента страхового надзора НБРК Жанат Курманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что для дальнейшего развития отечественного страхового сектора, повышения доверия к нему со стороны населения Национальным Банком РК планируется разработка проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности», который включен в план законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год.

Законопроект, по словам Ж. Курманова, направлен на решение программных задач, предусмотренных в концепции развития финансового сектора РК до 2030 года и предусматривает внесение комплекса изменений и дополнений в законодательные акты РК по вопросам развития рынка продуктов и услуг по добровольному и обязательному страхованию, совершенствования деятельности профессиональных участников и инфраструктурных организаций страхового рынка.

Как рассказал Ж. Курманов, по обязательному страхованию будут приняты меры по решению сложившихся проблем, препятствующих ее устойчивому развитию, в том числе внедрение возможности реализации страховых полисов в электронной форме; повышение эффективности механизмов защиты казахстанских туристов, выезжающих за рубеж, через страхование самого туриста и его имущества); введение понятия вмененного страхования, когда страхование является обязательным для страхователя и детальные условия страхования определяются соглашением сторон с учетом специфики деятельности и интересов клиента и др.

На вопросы журналистов о том, какие меры планируются принять по добровольному страхованию, Ж. Курманов ответил, что необходимо создать условия для развития продуктов накопительного страхования жизни путем переноса действующей налоговой льготы со страховой премии на страховую выплату. По его словам, это упрощает систему налогового администрирования и облегчает страхование для населения. Тем самым, подчеркнул Ж. Курманов, упростится процедура получения действующей льготы, что позволит увеличить количество страхователей по накопительному страхованию жизни и, соответственно, обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет. Также он озвучил предложение НБРК о внедрении пенсионных аннуитетов для супругов, которые позволят наследовать переведенные в страховую организацию пенсионные накопления одному из супругов, что в результате снизит социальную нагрузку на государственный бюджет.

Ж. Курманов добавил, что в настоящее время поправки активно обсуждаются на площадке Ассоциации финансистов Казахстана и в целом поддерживаются участниками страхового рынка, заинтересованными государственными органами и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». «Эти и другие меры позволят решить часть выявленных проблем, связанных с регулированием сектора, способствуют развитию качественных и доступных страховых услуг, и тем самым повышению доверия населения и бизнеса к страховому рынку», - отметил Ж. Курманов.