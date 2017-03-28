Объем страховых премий за год вырос до 357 млрд. тенге - Нацбанк РК

Вопросы развития страхового рынка обсудили сегодня в ходе круглого стола представители Национального Банка РК и ведущих средств массовой информации в г.Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

С презентацией о состоянии и перспективах рынка страхования выступил директор департамента страхового надзора НБРК Жанат Курманов. Он рассказал, как изменилась расстановка сил на страховом рынке страны за последние годы, а также привел данные по динамике активов, собственного капитала и страховых резервов.

Как сообщил Ж. Курманов, на 1 января 2017 года страховой сектор РК представлен 32 страховыми организациями, 15 страховыми брокерами и 59 актуариями. Совокупные активы и собственный капитал составили 857 млрд. тенге и 402 млрд. тенге соответственно. «В структуре активов наибольшую долю (43%) занимают ценные бумаги в сумме 373 млрд. тенге. Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 228 млрд. тенге с долей 27% от совокупных активов», - сообщил Ж. Курманов, добавив, что сумма страховых резервов составила 412 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 9%.

В целом, по словам представителя НБРК, страховой рынок Казахстана в 2016 году продолжил положительную динамику основных показателей и показал наибольший рост страховых премий за последние 5 лет. Объем страховых премий за 2016 год составил 357 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 24%. Ж. Курманов пояснил, что «рост основных показателей страховых организаций обеспечен, в первую очередь, за счет роста объемов страховых премий по добровольному имущественному и обязательному страхованию».

«На страховом рынке наблюдается значительное повышение качества предоставляемых услуг при заключении договоров страхования и урегулировании страховых случаев, расширение перечня добровольных страховых продуктов для населения, развитие прямых продаж страховых услуг, в том числе онлайн-продаж страховых полисов обязательного добровольного страхования. Активизация информационной деятельности страховых организаций способствует повышению финансовой грамотности граждан, доверия к страховым организациям и страхованию в целом», - продолжил Ж. Курманов.

По его словам, принятые меры по совершенствованию законодательной базы страхования, развитию инфраструктуры страхового рынка, повышению финансовой устойчивости страховых организаций, в результате способствовали усилению защиты прав и интересов потребителей страховых услуг.

«В целях надлежащего развития и функционирования страхового сектора созданы инфраструктурные организации, такие как институт страхового омбудсмана, Фонд гарантирования страховых выплат, единая страховая база данных по страхованию, общество актуариев, - рассказал Ж. Курманов. - Несмотря на динамичный рост страховых премий, их доля в ВВП остается на низком уровне. Это свидетельствует об огромном потенциале казахстанского страхового рынка. Ожидается, что страхование и в дальнейшем будет развиваться высокими темпами благодаря неосвоенному потенциалу роста, который выражается низким отношением страховых премий к ВВП на душу населения». Современный этап развития экономики и социальной сферы Казахстана, процессы глобализации и активной интеграция в мировую систему, вступление в ВТО ставят перед национальной страховой индустрией новые цели и задачи, реализация которых требует создания условия для развития финансового рынка, в том числе, страхового, резюмировал представитель финансового регулятора РК.