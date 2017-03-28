Матч «Астана» - «Шахтер» пройдет в Темиртау
28 марта 2017, 17:43
1 апреля игра между «Астаной» и «Шахтером» пройдет на поле стадиона «Металлург» города Темиртау.
В виду начала ремонтных работ по замене поля спортивного комплекса «Астана Арена», а также отсутствия на данный момент альтернативных вариантов проведения матча в столице Казахстана, футбольный клуб «Астана» обратился к футбольному клубу «Шахтер», а также Профессиональной Футбольной Лиги с просьбой об обмене домашних матчей, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом, игра 1 апреля между «Астаной» и «Шахтером» пройдет на поле стадиона «Металлург» города Темиртау, а матч, запланированный на 27-28 мая пройдет в столице Казахстана.
ФК «Астана» благодарит руководство Профессиональной Футбольной Лиги и карагандинского «Шахтера» за то, что они пошли на встречу столичному клубу и согласились этот матч перенести в другой город.
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