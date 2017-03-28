Это достаточно серьезный инцидент, который не должен рассматриваться как не нарушение правил безопасности полета.

В Комитете Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации». В частности была рассмотрена мера ответственности за курение на борту самолетов , передает корреспондент , передает корреспондент BNews.kz





Целью законопроекта является совершенствование законодательства РК в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства, а также приведение его в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).





Законопроект направлен на усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение качества оказываемых услуг и усиление ответственности за обеспечение безопасности полетов.





К примеру, за курение на борту самолетов могут привлечь к уголовной ответственности.





«Табакокурение будет одной из поправок, оно будет приравнено к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. Это принципиально важно. За это грозит вплоть до уголовной ответственности. Мы полагаем, что депутаты нас поддержат, это достаточно серьезный инцидент, который не должен рассматриваться как не нарушение правил безопасности полета. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность», - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр в кулуарах Сената.





Говоря о распитии алкогольных напитков на борту самолетов, вице-министр сказал, что законопроект в этом плане новых ограничений и дополнений не предусматривает.





«Поправки касаются гармонизации нашего законодательства с требованиями ИКАО и усилениями безопасности полетов. Медицинское освидетельствование, авиационная безопасность, расследование авиационных происшествий и т.д. - все будет имплементировано в данный законопроект», - добавил Р. Скляр.





В целом, ряд норм законопроекта направлен на обеспечение авиационной безопасности путем введения программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепления ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного обслуживания и должностных лиц, а также введения категорий при сертификационном обследовании.





Кроме того, законопроектом вводятся нормы, касающиеся устранения административных барьеров в развитии малой авиации, учета беспилотных летательных аппаратов, разрешений на специальный полет, аренды эксплуатантом воздушного судна. Документ передан на рассмотрение палаты.



