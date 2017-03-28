Вынесен приговор последнему фигуранту по делу Тулешова

В Шымкенте вынесен приговор Руслану Иргибаеву — последнему фигуранту по нашумевшему делу Тохтара Тулешова. Это самый короткий срок в истории Специализированного межрайонного уголовного суда ЮКО, пишет Otyrar.kz.

Дело проходило под грифом секретности, никакой информации в интересах судебного следствия не сообщалось. Однако, стало известно, что для дачи показаний в качестве свидетелей в Шымкент этапировали некоторых осужденных лиц по делу Тохтара Тулешова.

На скамье подсудимых — 35-летний шымкентец Руслан Иргибаев. Ранее он уже был судим за грабеж, но это судимость полностью погашена. В незаконной вооруженной группировке, созданной пивным королем, Иргибаев выполнял второстепенную роль будучи рядовым исполнителем.

В процессе следствия дело в отношении Иргибаева было выделено в отдельное производство, а затем приостановлено в связи с его болезнью — у Иргибаева выявилось онкологическое заболевание. После перенесенной операции Иргибаев предстал перед судом уже в Шымкенте, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. При этом в суд он являлся самостоятельно, на период следствия он находился под залогом.

Иргибаев был признан виновным по статье 268, статье 125 ч.3, п.1, статьи 107, часть 1 (старой редакции) Уголовного кодекса Республики Казахстан. С учетом смягчающих обстоятельств — чистосердечного признания, раскаяния, активного содействия следствию, с применением статьи 55, ему назначено наказание сроком 3 года лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Суд признал Иргибаева виновным в соучастии в устойчивой преступной вооруженной группировке, похищении человека, совершенном в составе группы, истязании. При этом, во всех данных преступлениях он был замешан лишь в незначительной мере — являлся водителем автомобиля, на котором передвигались охранники Тулешова, непосредственно совершавшие похищения и истязания неугодных Тулешову лиц.

Поэтому суд в отношении Иргибаева ограничился назначением наказания ниже низшего предела, применив статью 55.

Столь мягкий приговор — три года лишения свободы в Южно-Казахстанском специализированном уголовном суде вынесен впервые за всю практику этого суда.

Как известно, Тохтар Тулешов, признанный виновным в 16 тяжких преступлениях, в том числе подготовке государственного переворота, проведет в колонии 21 год. Его приближенные и основные соучастники, многие из которых занимали высокопоставленные должности в силовых структурах, также получили длительные сроки заключения. В то же время ряд фигурантов по делу Тулешова, игравших незначительные роли, были осуждены с применением статьи 55 и получили сравнительно небольшие сроки либо условное осуждение.

Приговор в отношении Иргибаева еще не вступил в законную силу.