Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока
28 марта 2017, 17:50
Сначала 36-летний ветеран бразильского футбола и правда фолил – подкатился под убегавшего к воротам соперника сзади. За это нарушение форвард получил желтую карточку, с которой не был согласен.
Это произошло во время поединка чемпионата штата Кариока между командами «Фламенго» и «Васку да Гама». Пострадал от действий арбитра известный нападающий Луис Фабиано.
Сначала 36-летний ветеран бразильского футбола и правда фолил – подкатился под убегавшего к воротам соперника сзади. За это нарушение форвард получил желтую карточку, с которой не был согласен.
Нападающий, споря с арбитром, слегка соприкоснулся с ним грудью, после чего судья отшатнулся нападающего, делая вид что получил серьезный толчок – едва не упал. За это «нарушение» Фабиану получил прямую красную карточку и вынужден был со скандалом покинуть поле.
Видео на своем сайте опубликовал футбольный клуб «Васко да Гама». Матч же завершился со счетом 2:2.
Источник: «Советский спорт»
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