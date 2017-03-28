Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока

Сначала 36-летний ветеран бразильского футбола и правда фолил – подкатился под убегавшего к воротам соперника сзади. За это нарушение форвард получил желтую карточку, с которой не был согласен.

Это произошло во время поединка чемпионата штата Кариока между командами «Фламенго» и «Васку да Гама». Пострадал от действий арбитра известный нападающий Луис Фабиано.





Сначала 36-летний ветеран бразильского футбола и правда фолил – подкатился под убегавшего к воротам соперника сзади. За это нарушение форвард получил желтую карточку, с которой не был согласен.









Нападающий, споря с арбитром, слегка соприкоснулся с ним грудью, после чего судья отшатнулся нападающего, делая вид что получил серьезный толчок – едва не упал. За это «нарушение» Фабиану получил прямую красную карточку и вынужден был со скандалом покинуть поле.





Видео на своем сайте опубликовал футбольный клуб «Васко да Гама». Матч же завершился со счетом 2:2.







