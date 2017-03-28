В Кокшетау талые воды затопили дома
28 марта 2017, 17:54
Коммунальные службы производят откачку воды.
В Кокшетау в результате резкого таяния снега затопило водой около десяти домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В последние двое суток в Кокшетау была плюсовая температура. В результате резко начал таять снег, и городские улицы и подворья затопило водой. Сегодня с утра затопило водой около десяти домов, находящихся по улице Уалиханова и Кенесары.
«Где-то с 12 часов утра образовавшая вода в результате таяния снега начала затоплять не только дворы, но и поступать внутрь домов. Мы обратились в коммунальные службы за помощью. Пока они добрались до нас, вода уже была внутри домов. Все наши вещи, посуда и мебель оказались в воде», - сетует житель города Ботагоз Досетова.
В настоящий момент коммунальные службы производят откачку воды на данном участке.
Фото: inform.kz
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