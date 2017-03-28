В соответствии с подпунктом 70-23) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» утвержден Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Требования Технического регламента распространяются на системы автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, предназначенные для обнаружения, извещения, сообщения информации о возникновении пожара, тушения пожара в зданиях, помещениях и сооружениях (далее - объекты) и на процессы жизненного цикла.

Перечень продукции, на которую распространяются требования настоящего Технического регламента, приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

Действие Технического регламента не распространяется на:

1) установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств (поезда, морские и воздушные суда);

2) системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленные в шахтах горной и угольной промышленности;

3) датчики стационарных газосигнализаторов предельно допустимых концентраций вредных веществ и довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров в производственных помещениях и на наружных площадках взрывопожароопасных объектов;

4) системы контроля технологических процессов, автоматического и дистанционного управления (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях, в том числе, поставляемые комплектно с оборудованием.

Системы и установки пожарной автоматики, размещаемые на рынке, применяют для выполнения задачи по обнаружению, извещению, сообщению информации о возникновении пожара, тушению пожара на объектах, и не представляют опасности для людей, окружающей среды, собственности физических и юридических лиц.

Выбор вида продукции, проектирование, монтаж, испытания и приемка в эксплуатацию, техническое содержание (эксплуатация и обслуживание), техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента.

Информация о технических характеристиках систем и установок, технических устройств, средствах пожаротушения указывается в сопроводительной документации на конкретную продукцию. Состав сопроводительной документации определяется в зависимости от вида продукции и стадии ее жизненного цикла.

В комплекте сопроводительных документов представляют:

1) паспорт на продукцию с описанием устройства изделия и техническими характеристиками, гарантированными изготовителем и комплектом чертежей, поясняющих устройство и работу изделия;

2) инструкция (руководство), содержащая сведения по консервации, хранению, транспортировке, монтажу (сборке), испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию технических устройств и о требованиях безопасности на всех стадиях их жизненного цикла;

3) сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.