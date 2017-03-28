Футбольные клубы «Актобе» и «Тараз» наказали за поведение фанатов на 500 млн тг

Минувший матч "Актобе" — "Ордабасы" завершился оскорбительными выкриками зрителей в адрес официальных представителей турнира. По указу контрольно-дисциплинарного комитета ФК "Актобе" придется отвечать за неспортивное поведение своих ярых фанатов. Об этом пишет Sputnik.

"В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного регламента Федерации футбола Казахстана применить к футбольному клубу "Актобе" санкцию в виде штрафа в размере 300 000 тенге — за скандирование зрителями после окончания матча оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча", — цитирует решение комитета ФК "Актобе" на своей странице в соцсетях.

При этом хорошее поведение во время матча не продемонстрировали и сами футболисты. Так, "Ордабасы" был оштрафован на 150 000 тенге за получение пятью игроками предупреждений на поле.

Ровно столько же придется выплатить и южным коллегам спортсменов. Под санкции попал клуб "Тараз" — в этот раз за нарушение требований к записи своего матча, сообщается на странице клуба в соцсетях.

Впрочем, и в "Таразе" не обошлось без накала страстей: таджикскому защитнику Давронжону Эргашевазу, ранее получившему красную карточку за удар соперника ногой в спину в игре с "Шахтером", за грубую игру и агрессивную атаку не пересмотрели срок дисквалификации.

© Foto: Официальный сайт ФК "Актобе"