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На Украине памятник Ленину продали за 10 тысяч долларов

28 марта 2017, 18:10

В торгах принял участие один человек.

Памятник Владимиру Ленину продали на аукционе почти за 10 тысяч долларов в городе Чоп Закарпатской области, на западе Украины, сообщает РИА Новости.

"Впервые на Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)", — говорится в сообщении мэрии.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Фото © РИА Новости. Андрей Стенин


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