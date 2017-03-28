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Внесены изменения в Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК
«О
некоторых вопросах содействия занятости населения»
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Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 8 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых приказов Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 516 «О некоторых вопросах содействия занятости населения» внесены следующие изменения:
в Правилах организации и финансирования общественных работ:
в пункте 2:
подпункт 2) изложен в следующей редакции:
«2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;
подпункт 3) исключить;
пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Продолжительность общественных работ составляет не более 12 месяцев.»;
часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Лица, желающие участвовать в общественных работах, направляются в порядке очередности согласно дате обращения в центре занятости населения.»;
пункт 15 исключен;
в Правилах организации и финансирования социальных рабочих мест:
в пункте 2:
подпункт 3) исключить;
подпункт 4) изложен в следующей редакции:
«4) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;
подпункт 4) пункта 11 исключить;
пункт 15 исключить;
пункт 21 изложен в следующей редакции:
«21. Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях, организовавших социальные рабочие места, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»;
часть первая пункта 23 изложена в следующей редакции:
«23. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по социальным рабочим местам по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и включающий сведения:
1) о количестве работодателей, организующих социальные рабочие места;
2) о количестве безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места;
3) о среднемесячном размере заработной платы безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места.»;
пункт 25 изложен в следующей редакции:
«25. В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа), ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35 % от установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями, устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно.
Лицам, направленным на субсидируемые государством рабочие места в 2016 году в рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020», предоставляется право на продолжение занятия социальных рабочих мест в рамках Программы до окончания срока ранее заключенных договоров.
Правилах организации и финансирования молодежной практики:
в пункте 2:
подпункт 1) исключить;
подпункт 2) изложен в следующей редакции:
«2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;
подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения в соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа);»;
часть вторая пункта 12 исключена;
пункт 19 изложен в следующей редакции:
«19. Лица, без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на молодежной практике, снимаются с учета в качестве безработных с момента расторжения трудового договора с работодателями.»;
пункт 22 изложен в следующей редакции:
«22. Сведения о безработных, трудоустроенных на молодежную практику и работодателях, организовавших молодежную практику, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»;
пункты 25 и 26 изложены в следующей редакции:
«25. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по молодежной практике по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и отражающий сведения:
1) о количестве выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики;
2) о среднемесячном размере заработной платы лиц, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики.»;
26. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется не более шести месяцев.
Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов определяется в соответствии с Программой.
в приложении 2 к указанным Правилам:
пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Оплата труда граждан, принятых на молодежную практику производится Заказчиком на основании сведений Исполнителя.»;
пункт 8 исключить;
Правила организации и финансирования профессионального обучения исключены.
Изменения также затронули следующие НПА:
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 482 «Об утверждении некоторых типовых документов»
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 515 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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