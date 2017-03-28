В частности, в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 516 «О некоторых вопросах содействия занятости населения» внесены следующие изменения: в Правилах организации и финансирования общественных работ: в пункте 2: подпункт 2) изложен в следующей редакции: «2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»; подпункт 3) исключить; пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. Продолжительность общественных работ составляет не более 12 месяцев.»; часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции: «Лица, желающие участвовать в общественных работах, направляются в порядке очередности согласно дате обращения в центре занятости населения.»; пункт 15 исключен; в Правилах организации и финансирования социальных рабочих мест: в пункте 2: подпункт 3) исключить; подпункт 4) изложен в следующей редакции: «4) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»; подпункт 4) пункта 11 исключить; пункт 15 исключить; пункт 21 изложен в следующей редакции: «21. Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях, организовавших социальные рабочие места, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»; часть первая пункта 23 изложена в следующей редакции: «23. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по социальным рабочим местам по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и включающий сведения: 1) о количестве работодателей, организующих социальные рабочие места; 2) о количестве безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места; 3) о среднемесячном размере заработной платы безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места.»; пункт 25 изложен в следующей редакции: «25. В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа), ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35 % от установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями, устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно. Лицам, направленным на субсидируемые государством рабочие места в 2016 году в рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020», предоставляется право на продолжение занятия социальных рабочих мест в рамках Программы до окончания срока ранее заключенных договоров. Правилах организации и финансирования молодежной практики: в пункте 2: подпункт 1) исключить; подпункт 2) изложен в следующей редакции: «2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»; подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции: «1) молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения в соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа);»; часть вторая пункта 12 исключена; пункт 19 изложен в следующей редакции: «19. Лица, без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на молодежной практике, снимаются с учета в качестве безработных с момента расторжения трудового договора с работодателями.»; пункт 22 изложен в следующей редакции: «22. Сведения о безработных, трудоустроенных на молодежную практику и работодателях, организовавших молодежную практику, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»; пункты 25 и 26 изложены в следующей редакции: «25. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по молодежной практике по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и отражающий сведения: 1) о количестве выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики; 2) о среднемесячном размере заработной платы лиц, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики.»; 26. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется не более шести месяцев. Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов определяется в соответствии с Программой. в приложении 2 к указанным Правилам: пункт 7 изложен в следующей редакции: «7. Оплата труда граждан, принятых на молодежную практику производится Заказчиком на основании сведений Исполнителя.»; пункт 8 исключить; Правила организации и финансирования профессионального обучения исключены. Изменения также затронули следующие НПА: Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 482 «Об утверждении некоторых типовых документов» Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 515 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.