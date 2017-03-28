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Внесены изменения в Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК

«О некоторых вопросах содействия занятости населения»
(аннотация)

Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 8 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых приказов Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (не введен в действие)

В частности, в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 516 «О некоторых вопросах содействия занятости населения» внесены следующие изменения:

в Правилах организации и финансирования общественных работ:

в пункте 2:

подпункт 2) изложен в следующей редакции:

«2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;

подпункт 3) исключить;

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Продолжительность общественных работ составляет не более 12 месяцев.»;

часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Лица, желающие участвовать в общественных работах, направляются в порядке очередности согласно дате обращения в центре занятости населения.»;

пункт 15 исключен;

в Правилах организации и финансирования социальных рабочих мест:

в пункте 2:

подпункт 3) исключить;

подпункт 4) изложен в следующей редакции:

«4) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;

подпункт 4) пункта 11 исключить;

пункт 15 исключить;

пункт 21 изложен в следующей редакции:

«21. Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях, организовавших социальные рабочие места, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»;

часть первая пункта 23 изложена в следующей редакции:

«23. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по социальным рабочим местам по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и включающий сведения:

1) о количестве работодателей, организующих социальные рабочие места;

2) о количестве безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места;

3) о среднемесячном размере заработной платы безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места.»;

пункт 25 изложен в следующей редакции:

«25. В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа), ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35 % от установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями, устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно.

Лицам, направленным на субсидируемые государством рабочие места в 2016 году в рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020», предоставляется право на продолжение занятия социальных рабочих мест в рамках Программы до окончания срока ранее заключенных договоров.

Правилах организации и финансирования молодежной практики:

в пункте 2:

подпункт 1) исключить;

подпункт 2) изложен в следующей редакции:

«2) единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости;»;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения в соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 (далее - Программа);»;

часть вторая пункта 12 исключена;

пункт 19 изложен в следующей редакции:

«19. Лица, без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на молодежной практике, снимаются с учета в качестве безработных с момента расторжения трудового договора с работодателями.»;

пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Сведения о безработных, трудоустроенных на молодежную практику и работодателях, организовавших молодежную практику, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда».»;

пункты 25 и 26 изложены в следующей редакции:

«25. Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по молодежной практике по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13485), и отражающий сведения:

1) о количестве выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики;

2) о среднемесячном размере заработной платы лиц, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики.»;

26. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется не более шести месяцев.

Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов определяется в соответствии с Программой.

в приложении 2 к указанным Правилам:

пункт 7 изложен в следующей редакции:

«7. Оплата труда граждан, принятых на молодежную практику производится Заказчиком на основании сведений Исполнителя.»;

пункт 8 исключить;

Правила организации и финансирования профессионального обучения исключены.

Изменения также затронули следующие НПА:

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 482 «Об утверждении некоторых типовых документов»

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 515 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

28 марта 2017, 18:04
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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