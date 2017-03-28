На юге проходит региональный чемпионат «WorldSkills Kazakhstan - мастер Года - 2017»

Отметим, что в регионе конкурс проводится второй год подряд.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев побывал в колледже №3 города Шымкент, где пожелал удачи кандидатам, принимающим участие в региональном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan - Мастер года - 2017», который стартовал 27 марта. Осмотрев колледж, глава региона высоко оценил предметы, изготовленные участниками, и отметил о возможности выставить данную продукцию в парках, создаваемых в рамках программы «Шатқал», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

«Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана объявил, что, начиная с 2017 года, будет дан старт новому проекту - "Бесплатное профессиональное техническое образование для всех". Проект поможет молодым людям, которые закончили школу, и остались не у дел, прийти получить первую рабочую специальность. Таким образом, государство создает все условия, чтобы каждый гражданин был полезным для своей страны. У молодежи есть все возможности для получения рабочей профессии, и тем самым внсети свой вклад в улучшении экономики», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что в регионе конкурс проводится второй год подряд. В этом году участие принимают 79 студентов из 35 колледжей ЮКО, которые соревнуются в разных рабочих специальностях, таких как: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Декоративные и отделочные работы», «Электромонтаж», «Технология сварки», «Кирпичная кладка», «Поварское дело», «Дизайн и моделирование одежды», «Инженерная графика CAD» и «Облицовка плиткой».

Мероприятие проводится в рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» Главы государства Н.А. Назарбаева для выполнения поручений по повышению рабочего потенциала и формированию общества всеобщего труда.

Конкурсантов оценят по таким направлениям, как: строительные технологии, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн.





Чемпионат WorldSkills является международным движением, который распространен в 75 странах. В 2014 году Казахстан стал 70-й страной-участницей Ассоциации WorldSkills.

Впервые в области региональный чемпионат проведен в 2016 году, по результатам победители соревнования, а именно колледжи №3, №5, №6, №16 и политехнический колледж Южно-Казахстанской области получили путевки на участие в Национальном чемпионате.

В итоге, студент колледжа №5 занял 1 место по специальности «швейное дело», 2 место - кондитерский колледж №6, 2 место по сухой штукатурке– колледж №16, колледж №3 удостоился номинации «Лучший сварщик».

А победители-студенты колледжа №5, №6, №16 в соответствии со своими специальностями, с 2017 года получили бесплатные путевки на обучение в один из ведущих высших учебных заведений, подведомственных министерству Национального образования Турции.





Итоги чемпионата будут объявлены 30 марта, а в мае победители примут участие на Национальном Чемпионате, который состоится в городе Астана.

Областное управление образования вручит победителям регионального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-мастер Года-2017», который проводится среди студентов учреждений технического и профессионального образования, дипломы І, II и III степени и ценные призы, также будут вручены ценные призы от предприятий ТОО «Бал Текстиль», ТОО «Назар Текстиль» и др.

Кроме того, от имени акима области планируется награждение руководителей 5 предприятий в номинации «Лучший социальный партнер в подготовке специалистов».

Стоит отметить, в 2017 году за счет средств областного бюджета в рамках программы «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» по техническим, технологическим, сельскохозяйственным специальностям и сферы обслуживания планируется обучить 12,5 тыс. человек, а по первому направлению Программы «Продуктивной занятости и массового предпринимательства» будут обучены 11437 человек.







