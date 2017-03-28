Баймолдина: Понятие «жизненно важные интересы РК» в УК сейчас отсутствует

По ее словам, в настоящее время перед Минюстом стоит задача по внесению соответствующего определения в законодательные акты РК.

В ходе брифинга в Министерстве юстиции заместитель главы этого ведомства Зауреш Баймолдина прокомментировала внесение в УК РК новой поправки с новой формулировкой, где предусматривается такая мера наказания, помимо тюремного срока, как лишение гражданства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Понятие это, «Жизненно важные интересы республики Казахстан», в Уголовном кодексе сейчас отсутствует. Нам нужно выработать, заложить определения и, соответственно, перечислить те составы, которые будут подпадать под эти признаки», - сказал она.

При этом спикер отметила, что в указе Президента говорится о поручении Правительству в двухмесячный срок принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов в соответствии с законом - недавними поправками в Конституцию.

«Законотворческая работа начинается с подготовки концепции. То есть я хочу сказать, что мы сейчас проводим первый этап законотворческой работы. 4 апреля состоится заседание межведомственной комиссии по законопроектной работе. После обсуждения концепции и с учетом поступивших предложений уже будет разрабатываться сам законопроект», - уточнила З. Баймолдина.

По ее словам, сегодняшняя версия будет иметь более-менее официальные очертания после 4 апреля.

«Был 24 марта опубликован законопроект. Исходя уже из тех предложений, которые были получены от государственных органов. Но это не означает, что законопроект есть. Мы просто выносим на широкое обсуждение, поскольку речь идет не о рядовом законопроекте. Чем больше поступит предложений, тем качественнее будет законопроект.

Работа очень объемная. За очень сжатые сроки мы должны обеспечить вынесение законопроекта в Парламент», - пояснила она.

«Мы проанализировали, в какие законодательные акты нужно внести поправки. На данный момент мы полагаем, что есть необходимость внесения 122 поправок в 51 законодательный акт, среди них - семь Конституционных законов, семь Кодексов и 37 обычных законов. Мы стараемся работать быстро и выносить на обсуждение, чтобы потом не было никаких казусов», - добавила вице-министр.

Она еще раз обратила внимание на то, что речь идет о концепции законопроекта.

«Когда концепция будет обсуждена, будет после этого законопроект. Это приложение к концепции, не как официальный документ. Это очень существенная разница.

В статье 184 часть 1 говорится о причинении тяжкого вреда жизненно важным интересам Казахстана. Предложения исходили от Комитета национальной безопасности. Именно с учетом мнения этого госоргана мы внесли корректировки в сравнительную таблицу, которая была опубликована и с учетом предложений других госорганов. Сравнительная таблица будет меняться еще неоднократно», - указала спикер.

По ее словам, сейчас Минюст идет к выработке определенной позиции.

«Есть общая часть Уголовного кодекса, где в статье 3 подпункте 30 дается перечень террористических преступлений. Это связано с изменениями, которые были внесены в статью 10 Конституции. Статья 10 теперь говорит о том, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда - за совершение террористических преступлений. Также лишение гражданства допускается по решению суда за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан», - аргументировала З. Баймолдина.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото с сайта dailynews.kz