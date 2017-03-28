Допустивший убийство в здании суда экс-полицейский признан виновным

Пустивший в зал суда мужчину с ножом и без удостоверения личности бывший сотрудник УССО отсидит два года.

28 марта Амангельдинский районный суд Костанайской области огласил приговор в отношении 34-летнего Айтжана Калкаева по ст. 371 ч. 2 УК РК (халатность), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 28 февраля в 10.00 часов сотрудник полиции УССО А.Калкаев, нарушив пропускной режим, допустил в зал судебного заседания Н.Бекибаева с ножом и без удостоверения личности. В зале судебного заседания Бекибаев нанёс несколько проникающих ножевых ранений Таубаевой Ж., от которых потерпевшая скончалась при доставлении в больницу.

В связи с полным признанием вины прокурором с А.Калкаевым заключено процессуальное соглашение. Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве. Согласно условиям процессуального соглашения, судом Калкаеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст. 63 УК РК условно, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.