В зоопарке Шымкента плачет маленькая осиротевшая бегемотиха Глория

В зоопарке Шымкента плачет маленькая Глория. Полуторагодовалая малышка Глория — детеныш умершей 23 марта в зоопарке бегемотихи Ламбады, пишет «Отырар».

Сотрудники зоопарка рассказывают, что бегемотик часто приходит на то место в вольере, где лежала ее мать, ложится рядом, издает странные звуки. Выглядит Глория очень подавленно. Тем более, что с момента рождения малышка-бегемотик ни на минуту не отходила от своей матери.

К печали Глории добавились реальные слезы. В отдельные моменты слезы текут из глаз бегемотика без остановки. Смотрители, как могут, успокаивают малышку, подкармливают вкусностями. Пока безрезультатно.

Ученые говорят, что абсолютных доказательств наличия у животных эмоций не существует. Хотя не существует и обратного — никто еще не доказал, что животные не переживают.

Напомним, гибель бегемотихи Ламбады взбудоражила средства массовой информации. Директор шымкентского зоопарка прокомментировал потерю животного.

Нургазы Бухарбаев, директор ГКП «Зоопарк Шымкента»: «От чего умерла Ламбада, определят в лаборатории, результаты будут известны через 10 дней. В последние 7 лет у нее было выявлено хроническое заболевание, ей ежедневно давали препараты. Эта болезнь - скорее всего, последствие холодных зим, когда животное находилось в вольере без отопления. В последнее время Ламбада с трудом передвигалась, а за несколько дней до смерти и вовсе не могла вставать».