В Шымкенте открылось новое здание АО «ForteBank»

Отметим, строительство нового здания филиала было начато в мае 2016 года и завершено через 10 месяцев. Общая площадь здания составляет 3 300 кв. м.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял участие в торжественной церемонии открытии нового офиса филиала ForteBank в г. Шымкент. Кроме того, глава региона и Председатель Правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Данный меморандум направлен на дальнейшее совместное развитие Южно-Казахстанской области, а банк сможет принять участие в стратегически важных событиях региона и продолжит способствовать улучшению благосостояния и качества жизни местного населения посредством своих финансовых услуг и социально значимых проектов.

Аким области Жансеит Кансеитович выразил уверенность, что ForteBank, который является одним из лидеров среди финансовых институтов, приумножит виды предоставляемых услуг, а качество обслуживания станет еще лучше.

«Среди финансовых институтов АО «ForteBank» занимает особое место. Убежден, что совместные проекты с южноказахстанскими предпринимателями будут способствовать развитию промышленности, малого и среднего бизнеса в регионе», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, высокие гости поблагодарили главу региона и выразили готовность к совместной работе. Кроме того, в ближайшее время будут расширены виды предоставляемых услуг, и продолжится финансовая поддержка.





Отметим, строительство нового здания филиала было начато в мае 2016 года и завершено через 10 месяцев. Общая площадь здания составляет 3 300 кв. м.

На сегодняшний день в республике свыше 2 млн человек являются клиентами данной финансовой организации. В Южно-Казахстанском филиале АО «ForteBank» трудятся 220 специалистов и обслуживают порядка 5000 юридических лиц. Помимо главного офиса, в г. Шымкент функционируют еще 5 отделений и одно - в г. Туркестан.

АО «ForteBank» является самым прибыльным казахстанским коммерческим банком и располагает широкой филиальной сетью из 19 филиалов и 150 отделений.





В Южно-Казахстанской области, в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», в направлении субсидирования процентных ставок по банковским кредитам АО «ForteBank» поддержал 39 проектов на общую сумму 4 522,2 млн тенге.

Стоит отметить, АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank» и вобравший в себя все их самые сильные стороны.