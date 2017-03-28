Житель Кульсары попал в реанимацию из-за адраспана

Сегодня, 28 марта, по Whatsapp было распространено шокирующее видео из Жылыойского района Атырауской области, на котором по улице бежит и кричит молодой человек, у которого одна нога объята огнём.

Региональное издание «Ак Жайык» выяснило, что сегодня примерно в 10 часов утра в одном из бутиков рынка «Шыгыс» райцентра Кульсары случилось ЧП, в результате которого 21-летний парень получил ожоги. Данный факт подтвердили в районном отделе ЧС.

– Это не пожар, – сказал и.о. начальника Жылыойского районного отдела ЧС Ербол Кадыралиев. – Владелица бутика решила обкурить помещение с помощью ядовитой степной травы адраспан. При проведении ритуала она нечаянно уронила дымящуюся траву в урну, сделанную из каучука, там произошло возгорание. Уже горящее ведро молодой человек хотел вынести на улицу, но в панике споткнулся о порог двери и упал, огонь перекинулся на него. Он в шоковом состоянии выбежал на улицу, ему на помощь пришли прохожие и затушили пламя.

Пострадавшего сразу доставили в районную больницу. Он сейчас находится в реанимационном отделении с ожогами 20-30% тела. По словам врачей, сильно обгорели лицо и правый бок.

Фото с сайта azh.kz