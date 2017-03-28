Пострадавшему во время митинга в Москве полицейскому дадут квартиру

Сотруднику московской полиции, получившему черепно-мозговую травму во время разгона антикоррупционного митинга в Москве, дадут квартиру. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Помощь в улучшении жилищных условий пообещал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Вчера он навестил прапорщика Евгения Гаврилова в больнице и назвал полицейского «хорошим, скромным парнем»: «у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире», — сказал Федотов.

Сам пострадавший полицейский утверждает, что его ударил профессионал, поскольку он сразу потерял сознание, хотя был в каске и других средствах защиты. По факту нападения на полицейского Следственный комитет возбудил уголовное дело.