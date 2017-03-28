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Житель Костаная обвиняется в покушении на изнасилование 12-летней девочки

28 марта 2017, 20:00

Девочку 2005 года рождения является дочерью его сожительницы.

38-летний житель Костаная был задержан сотрудниками УВД 1 февраля. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на изнасилование малолетней девочки. Эту информацию alau.kz подтвердил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.

По данным прокуратуры, костанаец обвиняется в том, что пытался изнасиловать девочку 2005 года рождения, которая является дочерью его сожительницы.

«По результатам досудебного расследования его действия квалифицированы по статье «Действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней с использованием её беспомощного состояния», «Покушение на изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо малолетней, но не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Действиями обвиняемого причинен непоправимый вред нравственному развитию малолетней», — сообщил Кайрат Жусупов.

По итогам расследования прокуратурой области, уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.


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