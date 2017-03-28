В России ветер свалил 25-метровый памятник

Сильный ветер свалил 25-метровый памятник строителям в Волгодонске Ростовской области, установленный в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"Сильный шквалистый ветер стал причиной обрушения 25-метровой стелы строителям в городе Волгодонске. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Завтра памятник будет срезан и отправлен на одно из городских предприятий для производства сварочных работ", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составила порядка 1-1,5 миллиона рублей. В пресс-службе заявили, что объект подлежит восстановлению. Восстановительные работы, в том числе сварочные и облицовочные, будут произведены за счет средств строительных организаций города.

Пользователи соцсетей также сообщают, что сильный ветер сорвал со стеллы самолет Як-18П в станице Романовской в Волгодонском районе. На одном из опубликованных снимков видно, что самолет рухнул на землю и перевернулся на крышу.

Минэнерго РФ сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области число отключенных от электроснабжения потребителей составляет 38,4 тысячи человек. К аварийно-восстановительным работам привлечена 31 бригада в составе 105 человек и 31 единицы специальной техники.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Во вторник в связи с влиянием глубокого циклона произошло резкое ухудшение погодных условий. Порывы ветра в ближайшие часы могут достигнуть 28 метров в секунду. По данным МЧС, в связи с ожидаемым сильным юго-западным ветром в устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон, уровни воды в устье Дона достигнут максимальных значений у городов Азов, Ростов-на-Дону и Аксай. Уровень моря в Таганрогском заливе, по прогнозу МЧС, достигнет и превысит отметку неблагоприятных явлений.

Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев