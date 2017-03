У Бенедикта Камбербэтча родился второй сын

Благодаря анонимным информаторам газеты Mail on Sunday британская общественность узнала о прибавлении в семействе британского актера Бенедикта Камбербэтча и его супруги Софи Хантер. Сообщается, что ранее в этом месяце у пары родился второй сын, но супружеская чета, видимо, решила насладиться редкими моментами тишины и покоя и несколько повременить с официальным заявлением о радостном событии.

Полное имя новорожденного - Хэл Оден Камбербэтч, что самое интересное, недвусмысленно намекает на отсылки к произведениям Шекспира, по крайней мере, именно такое объяснение дала этому The Daily Mail. Хэл является производным от имени Генрих (или Генри в английской традиции), и в "исторической" пьесе великого британского драматурга "Генрих IV", в которой будущий Генрих V еще молод, тот фигурирует именно под именем "принц Хэл". Но после коронации и битвы при Азенкуре его начинают называть исключительно официально.

Кроме того, широко известно, что ближайший друг актера, коллега Том Хиддлстон, с которым Камбербэтч снимался в "Боевом коне" (War Horse) Стивена Спилберга, не так давно, в 2012 году, появился в ошеломляющей экранизации цикла пьес Шекспира "Пустая корона" (The Hollow Crown), посвященной английским монархам, где сыграл Генриха V. А четыре года спустя Камбербэтч воплотил образ Ричарда III в том же проекте. Такого рода совпадения, естественно, не дали покоя и Стивену Моффату с Марком Гейтиссом, вложившим в уста Шерлока (вторая серия четвертого сезона под названием "Лгущий детектив") монолог Генриха V, с которого начинается первая сцена третьего акта одноименной пьесы ("Once more unto the breach, dear friends, once more, / Or close the wall up with our English dead!…"), где фигурирует знаменательная фраза "The game is afoot!" ("Игра началась!"), столь любимая великим сыщиком. В последней экранизации BBC, однако, она была заменена на более современную ("The game is on"!) и до четвертого сезона прозвучала только единожды, в рождественском эпизоде "Безобразная невеста" (The Abominable Bride).

Так что вполне возможно, это косвенный намек на то, что актер решил опосредованно назвать своего второго ребенка в честь лучшего друга. У маленького Хэла Одена есть старший брат Кристофер Карлтон, родившийся в июне 2015 года.